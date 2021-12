Aujourd’hui, dans Affaires sensibles, l’histoire de Pippa Bacca, une artiste italienne partie en mars 2008 en autostop vêtue en mariée pour promouvoir la paix entre les peuples à travers les Balkans et le Moyen-Orient.

Début 2008, Giuseppina Pasqualino, dite Pippa Bacca (à gauche) et Silvia Moro avec qui elle a débuté son voyage © Maxppp / CONSILVIO/EMMEVI PHOTO

23 jours après son départ de Milan, Pippa Bacca a été assassinée à quelques dizaines de kilomètres d’Istanbul. Le 11 avril 2008, alors que sa famille était sans nouvelle d’elle depuis une dizaine de jours, le corps de l’artiste de 33 ans est retrouvé dans un sous-bois, à proximité d’une station service. L’assassin, un homme turc de 38 ans, a été arrêté sans peine : il utilisait le téléphone et la caméra de sa victime. Mais au delà du fait divers, la fin tragique de Pippa Bacca, survenue alors qu’elle cherchait à accomplir un geste profondément pacifiste, a durablement ému l’opinion publique et inspiré de nombreux artistes. Aujourd’hui, plus de dix ans après sa mort, elle est devenue une icône, à la manière de ces figures mythologiques qui irriguaient son oeuvre, et son geste inachevé demeure.

Un récit documentaire d'Isabelle Mayault

lectures faites par Cécile Ribault-Caillol

Invitée :

Nathalie Léger, écrivaine, autrice de La Robe Blanche qui retrace l'histoire et le périple tragique de l'artiste Pippa Bacca, paru chez P.O.L. en 2018

Vous avez pu entendre dans le récit des extraits du très beau documentaire de Joël Curtz, La Mariée(2012), une production Le Fresnoy

Discographie :