Il est de ces gangsters à la classe légendaire au point qu’on oublie leur crime. Des gentlemen cambrioleurs qui se sont ancrés dans la culture populaire. Et parmi eux, outre-Atlantique, il y a Dan Cooper.

Le 727 de Northwest Airlines, détourné, s'immobilise le 24 novembre 1971, avant d'être ravitaillé en carburant et de poursuivre sa route vers Reno, Nevada © Getty / Bettmann

Le 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving, un homme d’une quarantaine d’années, costume sombre, mocassins au pied et cravate à clip au col, embarque à bord du vol 305 de la compagnie Northway Orient Airlines. Un vol intérieur d’une demi-heure direction Seattle. Lunettes vissées sur le nez, il sirote un bourbon soda et glisse un mot à l’une des hôtesses. L’homme qui se fait appeler Dan Cooper n’est autre qu’un pirate de l’air. En une poignée de minutes seulement, il va détourner l’avion et réclamer 200 000 dollars. L’énigme Dan Cooper est la seule affaire de piratage de l’air jamais résolue aux Etats-Unis. 44 ans d’enquête allant des pistes les plus probables, comme la mort du pirate, aux plus loufoques comme celle qui fait de Dan Cooper une femme. Un demi-siècle pendant lequel les Américains se régalent face à d’improbables rebondissements allant jusqu'à faire de Cooper le héros d’une époque révolue.

Un récit documentaire de Constance Vilanova

Invité :

Le journaliste, écrivain et scénariste Pierre Mikaïloff, auteur du roman L’affaire Dan Cooper publié en 2021 à La Manufacture des Livres.

Discographie :