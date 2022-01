Ils n’attendaient plus rien du monde du travail, touchaient parfois à peine les minimas sociaux, puis un jour, ils ont reçu un courrier : "nous allons mener une expérimentation zéro chômeur sur votre territoire, souhaitez-vous participer à ce projet ?"

15/10/2015, grève du chômage dans la communauté de communes Entre Nièvre et Forêts ou est expérimenté Territoires Zéro Chômeur longue durée © Maxppp / JC Tardivon

Pour ceux dont les candidatures restaient lettre morte depuis des années, ce courrier leur proposant du travail paraît incongru. Et puis Zéro chômeur, vraiment ? L’idée semble folle ! Quand ils apprennent le détail de l’opération, on tombe carrément dans l’utopie : ils signeraient un contrat à durée indéterminée, toucheraient un smic mensuel, contre une activité qu’il leur faudrait… inventer !

L’expérimentation territoire zéro chômeur longue durée est née en 2016 aux yeux de la loi, mais elle existait depuis bien plus longtemps dans des esprits audacieux. Des militants, qui après avoir créé des entreprises d’insertion en tous genres, espéraient bien pouvoir reproduire ce miracle avec une idée simple : et si le salaire de ces chômeurs longue durée était à la fois constitué du fruit de leur production, comme dans toute entreprise classique, mais aussi des allocations habituellement versées à un demandeur d’emploi ? Dans ce cas, on pourrait à la fois créer de l’emploi et développer des activités utiles, mais non viables dans le système traditionnel. Le Smic plutôt que le RSA : les conditions de vie de ces chômeurs n’en seraient-elles pas meilleures ? Des années furent nécessaires à ces militants pour convaincre, et le chemin n’est pas terminé.

Un récit documentaire de Marjolaine Koch

Invité :

Patrick Valentin, membre d'ATD Quart Monde et initiateur du projet Territoires zéro chômeur de longue durée

Pour aller + loin :

Nouvelle cordée, le documentaire de Marie-Monique Robin sur les Territoires zéro chômeur longue durée, sorti en 2019 dont vous avez pu entendre quelques extraits dans le récit. Et ici sur la page d'ATD Quart Monde, une interview de la journaliste à propos de son documentaire

L'emploi comme un droit : le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, dans la revue La Jaune et la Rouge de mars 2019.

Discographie :