Aujourd’hui dans Affaires sensibles, le récit d’une enquête et d’une traque hors norme pour localiser, intercepter et arrêter un tueur en série : Sid Ahmed Rezala

13 janvier 2000, Sid Ahmed Rezala est escorté par la police alors qu'il quitte le palais de justice de Lisbonne (Portugal) © Maxppp / Joao_Relvas/epa

Le 13 octobre 1999, les gendarmes retrouvent le cadavre d’une jeune femme de 20 ans le long des voies de chemin de fer. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été éjectée en pleine nuit du train Limoges-Paris. Deux mois plus tard, des agents SNCF découvrent le corps sans vie d’une jeune mère de famille dans les toilettes du train Calais-Vintimille. L’autopsie révèle que la victime a eu le corps lacéré par 14 coups de couteau. Le lendemain, c’est dans une cave cette fois, à Amiens, que la police découvre le corps en décomposition d’une étudiante. Elle a été violée, tabassée et étranglée. Trois affaires criminelles macabres. Trois dossiers d’enquête qui n’ont au départ aucun point en commun – à l’exception d’avoir un train pour scène de crime dans deux d’entre eux. Grâce à plusieurs témoignages et grâce aussi à l’ADN, les enquêteurs vont réussir à démasquer le dénominateur commun à ces 3 affaires : témoin et suspect. Cet individu d’une vingtaine d’années – que la presse va dès lors surnommer « le tueur des trains » – c’est Sid Ahmed Rezala. Sa traque commence. Tous les policiers de France sont lancés dans une course contre la montre pour éviter que « le tueur des trains » ne fasse une nouvelle victime.

