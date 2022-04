Aujourd’hui, dans « Affaires sensibles », la campagne électorale de celui qui fut l’un des plus pittoresques candidats à la présidence de la République, Jean Royer

Jean Royer à Saint-Lô lors de la campagne électorales pour la présidentielle le 20 avril 1974 © Getty / Gilbert UZAN

Nous sommes en 1974. Georges Pompidou vient de mourir et un personnage haut en couleurs entre dans la course à sa succession. Aux côtés de ténors de la politique comme Valéry Giscard D’Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chaban Delmas, Jean Royer va tenter le tout pour le tout pour faire entendre sa voix, farouche et dissonante. Trente six ans à la tête de la mairie de Tours, de 1959 à 1995, celui qui fut surnommé le Père la Pudeur se rendit célèbre par la croisade qu’il mena contre la pornographie dans les années 70 mais aussi pour son combat pour le petit commerce et l’artisanat. L’homme, qui ressemble un peu à Louis Jouvet, a le physique sec et osseux et le regard noir. Il aime lire les auteurs moralistes et dévore des ouvrages sur l’histoire contemporaine. Il a longtemps fait du football, en tant que goal et pratique la marche à pied et la pêche. Franc tireur à l’écart des appareils mais très marqué à droite, il fut deux fois ministre avant de se lancer, sans filet, c’est-à-dire sans parti derrière lui, dans la course à l’investiture suprême. Un candidat qui peut se prévaloir d’avoir touché la France profonde, celles des campagnes et de la ruralité, des indépendants, artisans et commerçants.

Un récit documentaire de Vincent Lebrun

Invité :

Matthieu Trouvé, maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux, agrégé et docteur en histoire. Auteur d'une passionnante communication : "Jean Royer, ‘petit candidat’ ? La campagne présidentielle du maire de Tours en avril-mai 1974" lors du colloque organisé par l'université de Clermont-Ferrand en novembre 2018 sur «Les petits candidats aux élections présidentielles »

