Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’épisode 1 d’une histoire tragique : la disparition de la famille Troadec, en février, 2017. Tout commence par la divulgation d'un supposé secret de famille : des lingots d'or de la Banque de France cachés dans le grenier et.... perdus

La maison de Pascal et Brigitte Troadec à Orvault près de Nantes, octobre 2017 © Maxppp / ARNAUD JOURNOIS LE PARISIEN

Une série de fiction en six épisodes écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Aussir. Coordination : Christophe Barreyre

Bruitage: Bertrand Amiel Prise de son, montage, mixage: Eric Boisset, Bastien Varigault Assistante à la réalisation: Justine Dibling

Avec les comédien.nes : Pierre Marie Baudoin, Anne Cantineau, Françoise Lebrun, Cédric Revolon, Elsa Bouchain, Laurent Claret, Régis Romélé, Mauricette Gourdon Et les voix de : Jade Labeste, Sylvain Deguillame

« Hors norme », c’est l’expression employée par le procureur de la République de Nantes pour désigner ce que d’autres ont appelé une « belle et intéressante affaire », avec tout le cynisme du jargon policier… Et journalistique. Or, cette affaire n’est pas belle, loin s’en faut. Quatre personnes ont disparu, à Orvault, en Loire-Atlantique : la mère et le père, le fils et la fille… Une famille comme les autres dans un pavillon ordinaire d’une petite ville tranquille, que rien ne prédestinait à une mort sanglante. Pascal Troadec, 49 ans, employé dans une entreprise du Pays nantais , où la famille s’est installée dix ans auparavant. La mère, Brigitte, 50 ans, Brestoise d’origine comme son mari, travaille au centre des impôts de Nantes. Et Leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, étudiants. Une vie paisible en apparence, et un pavillon avec jardin dans le quartier du Petit-Chantilly à Orvault , une petite ville de 25 000 habitants à 10 km de Nantes. Leur famille vit en Bretagne, dans le Finistère. Alors, pour combler la distance, la sœur de Brigitte l’appelle très régulièrement. Mais un matin, le 16 février 2017, Brigitte ne répond plus, son téléphone est éteint. Bon, c’est les vacances, Sébastien et Charlotte sont chez leurs parents. Peut-être leur mère souhaite-t-elle profiter d’eux, au calme ? Mais le lundi 20 février, les Troadec ne se rendent pas au travail, malgré les appels répétés de leurs employeurs. Et ils ne répondent toujours pas non plus à la sœur de Brigitte, qui finit par appeler la police. Elle sent bien que quelque chose ne va pas. L’enquête est lancée, la presse s’empare du mystère, l’affaire devient hyper médiatisée, elle va fasciner la France et déconcerter les enquêteurs. Entre Loire-Atlantique et Finistère, à la fin de l’hiver 2017, ce furent deux semaines de doutes et de fausses pistes, de soupçons et de mystères. Une ferme à l’abandon, une famille qui se déchire et des lingots d’or…Retour sur un inquiétant fait divers qui deviendra vite l'affaire Troadec

Aujourd'hui premier épisode : "Mamie Renée" :

Mamie Renée divulgue le secret de l’or perdu de la Banque de France, trouvé par son mari Pierre Troadec. Elle soupçonne son fils, Pascal, d’avoir volé l’or qu’elle n’a jamais vu.

Discographie :

Tell me how bad I am, Animal Triste (2021)

Invitée :

la journaliste Corinne Audouin, qui a suivi tout le procès pour France Inter en juin 2021.