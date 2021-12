Le suicide gastronomique et collectif de quatre bourgeois provoque « le scandale de la décennie ». Deux camps se font face : d’un côté, on crie au génie, de l’autre à l’obscène. Et comme souvent au printemps, quand la croisette attrape froid, c’est la France entière qui est enrhumée.

Ugo Tognazzi avec Marcello Mastroianni, Philippe Noiret et Michel Piccoli dans La Grande Bouffe (1973) © Getty / Mondadori Portfolio

Une récit documentaire de Simon Maisonobe

Une rediffusion datée du 20 janvier 2015

Invité :

Jean Gili Critique cinématographique, historien du cinéma

Discographie :