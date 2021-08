Aujourd’hui dans Affaires sensibles, une aventure à plus de 7.000 mètres d’altitude : le récit de l’incroyable opération de sauvetage de l’alpiniste française Élizabeth Revol dans l’Himalaya, au mois de janvier 2018.

28 janvier 2018, le sauvetage d'Elisabeth Revol sur le Nanga Parbat (Pakistan) © AFP / SAYED FAKHAR ABBAS

L’histoire que nous allons vous raconter aurait pu – et aurait dû – être celle d’un exploit. Celui réalisé par deux compagnons de cordées, alpinistes passionnés et très expérimentés, Tomek et Elizabeth. Lui, était polonais ; Elle, française. Ensemble, ils avaient scellé leur relation d’amitié autour d’un même rêve : gravir l’un des plus hauts sommets de la planète – sans oxygène et sans assistance, dans le plus pur respect du style alpin. Cette montagne qui les fascinait autant qu’elle les attirait, c’est le Nanga Parbat.

Situé au Pakistan, son sommet culmine à plus de 8,125 mètres d’altitude et son ascension est réputée comme étant l’une des plus dangereuses de tout le massif himalayen.

Après des mois de préparations, des semaines d’acclimatations et de longues journées d’efforts, Tomek et Élizabeth vont réussir – au prix d’un effort physique et moral hors du commun – à se hisser au sommet. Ensemble, ils réalisent enfin leur rêve… Un rêve qui bascule en une fraction de seconde en un cauchemar éveillé. Ensemble, ils font alors face à la peur et à la mort. À Paris et à Chamonix, une course contre la montre s’engage pour tenter de les ramener en vie. Une opération de sauvetage de la dernière chance qui ne permettra de sauver que l’un d’entre eux.

Un récit documentaire d'Adrien Carat - Lectures faites par Cécile Ribault-Caillol.

Invité :

Yves Ballu, historien de l'alpinisme. Il a récemment publié son premier roman ayant pour cadre la haute montagne : La possibilité du vide, paru en mars 2021 chez Glénat.

Bibliographie :

Discographie :