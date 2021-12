En mai 1985, dans la Cordillère des Andes, deux alpinistes tentent de réaliser l’ascension d’un sommet de 6 300 mètres. L’endroit est dangereux et reste inviolé par l’homme. Les quelques rares expéditions qui ont tenté leur chance ont renoncé à cause des chutes de pierre et des avalanches.

Image issue du film Touching the Void/La Mort Suspendue (2003) de Kevin McDonald

Mais rien n'effraie le Britannique Joe Simpson et son compagnon de cordée Simon Yates. Bravant des conditions météorologiques dantesques – des rafales de vent de plus de 50km/h et des températures qui frôlent les moins 30 degrés – les deux amis parviennent au prix d’un effort incessant, éprouvant et fastidieux à se hisser au sommet. La quête de Simpson et Yates est alors récompensée. Pour avoir réussi là où tous les autres avaient jusqu’ici échoué, les deux alpinistes verront leur nom associé à tout jamais à cette montagne qui répond au nom de "Siula Grande" et sa face ouest… Mais pas pour la raison qu’ils imaginaient lors leur départ…

Car, lors de la redescente, les évènements vont se précipiter et prendre une tournure dramatique. Simpson et Yates – encordés l’un à l’autre – se retrouvent malgré eux embarqués dans une situation impensable. Et l’un des deux alpinistes va devoir choisir entre abandonner son camarade pour sauver sa propre vie, ou prendre le risque de le sauver au prix de sacrifier très probablement la sienne. Entre eux les deux hommes, une corde. Une simple corde maintient en vie Simpson et peut à tout moment condamner Yates à la mort. Alors, quel sera le choix de Simon Yates : se perdre dans la pente avec son compagnon ou couper la corde ? Mourir avec lui ou vivre sans lui ? Réussir l’exploit de le sauver ou porter à jamais le poids de la culpabilité ?

Charlie Buffet, écrivain, traducteur et directeur éditorial de la maison Guérin à Chamonix. Passionné par la montagne, il l’auteur d’une dizaine d’ouvrages (dont Erhard Loretan, une vie suspendue, en 2013 chez Paulsen), et de nombreux articles où il explore la démesure et la passion des alpinistes pour les sommets.

La mort suspendue, de Joe Simpson (réédité en Points Aventure au Seuil en 2014) qui a notamment été adapté au cinéma par Kevin McDonald en 2003 et plus récemment au théâtre par les Anglais, en 2019, à Londres au Duke of York's Theatre : Touching the void.

