A l’été 2020 une enquête de Nicolas Jacquard dans "Le Parisien" lève le voile sur une communauté dont de nombreux habitants du 20e, 12e et 11e arrondissement ont entendu parler : La Famille. Une secte qui prospère dans Paris sans contrôle des autorités ? La publication provoque une onde de choc.

Ce mouvement religieux regroupe plusieurs centaines de cousins qui se marient entre eux. Une grande famille fermée autour de huit noms de famille. Elle s’est installée depuis 1892 dans l'Est Parisien, d’abord dans la rue de Montreuil. Né d’une branche dissidente du jansénisme ce mouvement regrouperait 3000 membres et s’est érigé sur une culture du secret.

Les gamins se rendent dans les collèges et écoles publiques du secteur mais restent entre eux, ne se mélangent pas. Elèves et enseignants savent qu’ils sont cousins, qu’ils se marieront sans doute entre eux. Coupés du monde mais dans le monde, ces conservateurs certains les ont surnommés les Mormons de Paris. Les règles, interdits et rites qui encadrent leur quotidien fascinent et interrogent. Entre témoignages d’exclus qui racontent une enfance dans la douleur, la consanguinité et louanges de membres actuels de cette communauté, plonger dans l’histoire de La Famille c’est se demander ce qui fait ou non la secte. C’est essayer de déceler ce qui relève ou non du conditionnement.

Suzanne Privat autrice du livre « La Famille itinéraire d’un secret » publié aux Avrils en 2021. Elle s’est lancée dans une enquête sur ce groupe religieux pendant deux ans dans son quartier.

