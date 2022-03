Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième volet de notre semaine sur la Russie de Poutine : retour sur l’assassinat de la journaliste russe le 7 octobre 2006

8/10/2006, rassemblement à St Pétersbourg en hommage à la journaliste assassinée © AFP / SERGEI KULIKOV / INTERPRESS

« Une mort sur ordonnance » tel était le titre de l’un des principaux journaux russes, le Kommersant, au lendemain de la mort de la journaliste, tuée par balles, en bas de chez elle, par un après-midi d’automne. Un titre qui en dit long sur le climat de suspicion qui règne autour d’un meurtre dont on ne connait toujours pas, 16 ans plus tard, les commanditaires. Mais on se souvient que dans la Russie du début des années 2000, Anna Politkovskaïa était devenue dangereuse pour le pouvoir car elle était la journaliste qui défiait le Président, Vladimir Poutine… Une insoumise qu’on ne pouvait pas arrêter avec des menaces! Travailleuse infatigable, elle était persuadée que le courage civique individuel finirait par avoir raison de l’État despotique. Connue dans le monde entier pour ses enquêtes sur les exactions russes en Tchétchénie, les violences dans l’armée, la corruption et les mensonges des responsables politiques, elle était devenue la figure de l’opposition médiatique… Elle le paiera de sa vie!

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Un récit déjà diffusé le 2 septembre 2015

Nouvelle invitée :

Manon Loizeau, journaliste indépendante et réalisatrice de documentaire. Prix Albert Londres. Spécialiste de la Russie, elle connaissait personnellement Anna Politkovskaïa avec laquelle elle collaborait fréquemment. Elle a réalisé en 2007 le fim : Au nom d'Anna. Membre du collectif de journalistes qui a écrit Hommage à Anna Politkovskaïa, chez Buchet-Chastel, (2007)

Pour aller + loin :