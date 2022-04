Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, le scandale de l’ISF Gate, ou comment, pendant une dizaine d’années, de très riches français ont placé des milliards d’euros au Canada afin d’échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune.

La ville de Montréal © AFP / HEMIS

Faut-il surtaxer les riches ? Cela fait plus d’un siècle que le pays se pose la question, lui apportant, selon les époques, des réponses variées. En 1982, le président socialiste François Mitterrand apporte sa pièce à l’édifice en instaurant l’IGF, l’impôt sur les grandes fortunes, l’ancêtre de l'ISF. Depuis, il n’a cessé des prendre des coups. Abrogé, rétabli, plafonné à de multiples reprises, ce prélèvement est souvent jugé incohérent : il souffre d’une assiette trop restreinte, rapporte peu et fait fuir les fortunes françaises à l’étranger. Mais derrière, il y a la question des inégalités, de la solidarité nationale, des écarts de patrimoines, bref de la justice fiscale. Car l’ISF, comme tout autre impôt, est au cœur de la mécanique de nos sociétés. Tout l’enjeu est qu’il soit accepté par une majorité.

Pourtant, on ne compte plus le nombre d’affaires révélant l’ampleur, le coût et la sophistication des systèmes d’évasion fiscale. Non seulement on ne prête qu’aux riches mais il faut l’être, riche, pour éviter l’impôt : le bon avocat fiscaliste et le compte offshore ne sont pas à la portée du premier venu. Le 13 décembre 2021, le journal Libération en donne une nouvelle preuve, s’il en fallait une. Dans ses pages, le grand reporter Laurent Léger révèle les dessous d’un mécanisme venu du Canada : pendant plus d’une décennie, des grandes fortunes françaises auraient recouru à des structures opaques immatriculées au Canada, des « trusts » non déclarés en France, pour échapper à l**’ISF**. Ce serait près de 4 milliards d’euros dissimulés. Parmi les suspects, on retrouve les frères Seydoux, parrains du cinéma français, l’un des fondateurs des hypermarchés Carrefour, un ancien maire de Vittel ou un aristocrate, descendant supposé de Clovis. Des soupçons suffisamment étayés pour avoir déclenché plusieurs redressements fiscaux, une enquête policière et une information judiciaire. Retour sur cette sombre histoire.

Un récit documentaire de Margaux Opinel

Invité :

Laurent Léger, grand reporter à Libération, qui a révélé le scandale dit de l'ISF Gate dans le quotidien mi-décembre 2021

Discographie :