Aujourd’hui dans Affaires sensibles, un ex-détective devenu cinéaste supplée les défaillances de la Justice américaine. C’est Errol Morris, avec son film The Thin Blue Line (L’Affaire Adams, dans sa traduction française).

21/03/1989, Randall Dale Adams sort de la prison du comté de Dallas après avoir passé 12 ans en prison. © Getty / Bettmann

Le 27 novembre 1976, un jeune Américain de 27 ans, Robert Wood, policier en patrouille, est tué de six balles dans le corps sur le bord d’une route au Texas alors qu’il procédait à des contraventions pour excès de vitesse. Un homicide à l’arme à feu comme les États-Unis en connaissent tant, avec cette spécificité : la victime est un policier… Police et Justice vont alors s’atteler à résoudre et à punir le crime le plus rapidement possible. Le coupable présumé, bien vite condamné, est un autre jeune Américain de 27 ans, Randall Adams. Sur la base d’une enquête hâtive et de témoignages douteux, Adams, qui plaide son innocence, est envoyé dans le couloir de la mort. Une erreur judiciaire qui aurait pu finir bien plus tragiquement si un documentariste ne s’était pas penché sur l’affaire… Retour sur un film qui a changé le destin d’un homme, The Thin Blue Line, de Errol Morris.

Un récit documentaire de Jeanne Mayer

Le réalisateur et documentariste Jean-Xavier de Lestrade. Auteur en 2002 d'Un Coupable Idéal multirécompensé(Oscar 2002 du meilleur documentaire et FIPA d'Argent la même année). A voir aussi en ce moment sur Netflix, la série documentaire - le quatrième procès - qu'il a coproduite : la terrible histoire de Sean Ellis, un Afro-Américain, condamné à tort du meurtre d’un policier, emprisonné durant 22 ans, et qui grâce, notamment, à l'énorme succès de la série aux Etats-Unis, a été innocenté et enfin libéré.

