29 mai 1953 Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers humains à fouler le toit du monde : l’Everest, 8848 mètres d’altitude. Un exploit au retentissement mondial. Mais sont-ils vraiment les premiers à avoir atteint ce sommet ? Pas sûr !

1er juin 1924 : dernière image prise de George Mallory (à gauche) et Sandy Irvine quittant le col nord de l'Everest. © Getty / Royal Geographical Society (with IBG)

Le 8 juin 1924, soit 29 ans plus tôt, deux britanniques, George Mallory et Andrew « Sandy » Irvine étaient partis à sa conquête, mais ils ne sont jamais revenus. Mallory avait dans son portefeuille une photo de son épouse Ruth ; il avait annoncé qu’il la déposerait au sommet. Quand on a retrouvé sa dépouille, en 1999, il n’y avait pas de photo sur lui. On n’a pas retrouvé le corps de Sandy Irvine ; c’est donc lui qui devait avoir dans ses poches l’appareil photo Kodak Vestpocket qui avait été prêté à Mallory.

C’est lui, qui, selon toute vraisemblance, aurait pris la photo de Mallory, alpiniste renommé, sur le toit du monde ! La recherche de cet appareil photo s’apparente aujourd’hui à la quête du graal pour de nombreux alpinistes. Car la montagne garde toujours son secret et le doute plane encore sur l’identité des deux premiers vainqueurs de l’Everest. Voici cette histoire, une histoire qu’aucun romancier n’oserait imaginer, faite d’héroïsme, de volonté, de rebondissements… et de mystère !

Un récit documentaire d'Odile Conseil

Invité :

Jean-Michel Asselin, journaliste, écrivain, alpiniste. Il a déjà gravé à cinq reprises les pentes de l’Everest et prépare un livre sur l’histoire de cette montagne, ainsi qu’un roman sur le sujet. Tous les dimanches, on peut le retrouver sur France Bleu Isère à 11h dans Histoires de montagne

A lire :

Le sommet des dieux (5 volumes), un manga de Jirô Taniguchi, chez Kana

