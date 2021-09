Aujourd’hui dans Affaires sensibles, le premier épisode d’une série consacré au 11 septembre : avant, pendant et après.

mai 20021, New-York et les twin towers © Getty / Albert L Ortega

Commençons donc par l’avant, et remontons le temps.

25 décembre 1979, l’URSS envahit l’Afghanistan. La résistance afghane, divisée entre plusieurs chefs de guerre, s’organise pour expulser l’ennemi commun : le géant soviétique. Dès le début du conflit, les Etats-Unis arment et forment les milices résistantes afghanes. C’est la guerre froide, et ils peuvent compter sur leurs alliés Saoudiens et Pakistanais. Et très vite, des milliers de jeunes volontaires s’envolent pour aider les Afghans à faire la guerre. Ils sont jeunes, musulmans et la plupart viennent de pays arabes. Ils sont fiers d’aller faire le djihad contre l’URSS. Parmi eux, on retrouve un jeune Saoudien qui finance et organise la résistance des bataillons d’étranger. Il s’appelle Oussama Ben Laden. Après huit ans de guerre, en 1988, il crée Al-Qaida. Un an plus tard, les Soviétiques quittent l’Afghanistan, leur « Vietnam » à eux. La guerre froide s’achève, l’URSS s’écroule, mais l’internationale djihadiste vient de naître sur les cendres de l’empire soviétique. Pour Al-Qaida, il ne reste plus qu’à trouver un nouvel ennemi…

Un récit documentaire d'Adrien Morat

Premier volet de notre série de trois émissions sur le 11/09 en partenariat avec Le 1 Hebdo

Invitée :

Alix Philippon, politiste et maîtresse de conférence à l'IEP d'Aix-en-Provence.

