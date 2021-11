Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d'un des plus grands footballeurs de tous les temps : Lionel Messi. A l'été 2021, l’arrivée de la superstar argentine au Paris-Saint-Germain a affolé toute la planète foot, et bien plus encore.

29 octobre 2021, lors du match PSG contre LOSC de Lille. Ligue des Champions, au stade de France © AFP / Matthieu Mirville / DPPI via AFP

C’est l’occasion de revenir sur le parcours de ce gamin de Rosario, qui ne devait mesurer qu’1m50 à cause d’un problème hormonal. Débarqué à l’âge de 13 ans au FC Barcelone, le jeune Argentin confirme années après années son immense talent. Mais il doit vivre dans l’ombre d’un autre petit gaucher virtuose : son compatriote Diego Maradona. Ballon d’or après ballon d’or, Messi s’impose à tous les fans de foot, même si certains lui préfèrent Cristiano Ronaldo, l’éternel rival. Messi en chiffres, c’est monstrueux : 6 Ballons d’or, 4 ligues des champions, 10 championnats d’Espagne…Records d’apparitions et de buts avec le FC Barcelone et l’Albiceleste : 778 et 155 apparitions, 672 et 80 buts. Aujourd’hui, sa notoriété dépasse le monde du sport. Classée parmi les personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time, il est également entré dans le club très fermé des sportifs milliardaires. Alors que tout le monde l’imaginait terminer sa carrière dans son club de cœur et le seul, le FC Barcelone, Messi quitte la Catalogne pour une raison : il est devenu un luxe que seul un club financé par un État peut se payer : le PSG.

Un récit documentaire d'Adrien Morat

Invité :

Alexandre Juillard, ancien journaliste de l'Equipe et auteur de l'Insubmersible Messi (Editions Solar, 2017)

Discographie :