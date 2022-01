Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, une histoire particulièrement difficile, parfois insoutenable mais qui mérite qu’on l’entende. Celle d’un féminicide, l’assassinat d'une jeune fille de Creil dans l'Oise : Shaïna Hansye

17 novembre 2019, marche blanche en souvenir de Shaïna Hansye à Crell (Oise) © l'association "Justice pour Shaïna. Plus jamais ça" (Facebook)

Shaïna Hansye n’avait que 15 ans le 25 octobre 2019 quand elle a été poignardée et brûlée dans un petit cabanon lugubre d’une cité de Creil, dans l’Oise. L’affaire n’a pas encore été jugée mais un jeune homme est suspecté du meurtre. Il avait 17 ans, c’était le petit ami de cette jeune femme et il a été mis en examen puis placé en détention provisoire, en attendant d’être certainement renvoyé devant la Cour d’assises des mineurs de l’Oise.

Le meurtre de la jeune Shaïna n’a pas ému au-delà de la ville de Creil au moment des faits. Et si nous en parlons aujourd’hui, c’est que ce fait divers a pris l’épaisseur d’un fait de société après une enquête de la journaliste Lorraine de Foucher pour Le Monde en septembre dernier. Une enquête qui révèle l’horreur que Shaïna a subie. Pas seulement le soir de sa mort, mais tout au long de son adolescence. Méprisée, manipulée, violée, harcelée, humiliée, tabassée : avant d’être assassinée, cette jeune femme a connu une descente aux enfers épouvantable. Elle n’est pas simplement la victime de l’homme qui l’a tuée. Elle est celle du monde dans lequel elle vivait : une cité étouffante qui méprise ses femmes et qui cache ses désirs dans ses recoins les plus glauques. Un petit monde clos qui a fait croire à certains hommes qu’ils avaient tous les droits sur le corps de cette jeune femme, justement parce que c’était une femme. Y compris le droit de la tuer.

Un récit documentaire de Romain Weber

Invitée :

Negar Haeri, avocate de la famille de Shaïna

Pour aller + loin :

L'article de Lorraine de Foucher paru dans le Monde le 5 septembre 2021 : "Shaina, 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil : « Ce n’est pas un fait divers, mais un fait de société » (article payant)

Discographie :

Lesley GORE : You don't own me (1963)

Camelia JORDANA

Si j'étais un homme (2021)

BIG THIEF

Certainty (2021)

)