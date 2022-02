Aujourd’hui, dans Affaires sensibles, un rendez-vous manqué avec l’histoire…

En mars 1972, il y a cinquante ans, une équipe de quatre jeunes chercheurs du Massachussetts Institute of Technology publie un rapport qui fera l’effet d’une bombe dans le monde occidental. Grâce à un ordinateur très puissant pour l’époque, ils ont essayé de comprendre ce qu’il se passerait sur la planète si le nombre d’êtres humains continuaient d’augmenter et si la croissance économique se poursuivait sur le même rythme.

C’est le fameux rapport Meadows, du nom de deux de ses auteurs. Appelé aussi "*R**apport du Club de Rome"*, du nom de son commanditaire. Ardu, technique, dérangeant : il fait pourtant un tabac. Plusieurs millions d’exemplaires du livre tiré du rapport "The Limits to Growth" vont être vendus. Pourtant, ce cri d’alarme restera un cri dans le désert. Cinquante ans plus tard, rien n’est venu démentir la probabilité d’un effondrement… déjà en cours dans certaines parties du globe. Et rien n’est venu non plus ralentir la course folle.

On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

Un récit documentaire de Sylvie Fagnart

Invité :

François Gemenne, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et directeur de l**'Observatoire Hugo** de l'Université de Liège en Belgique, dédié aux migrations environnementales. Il est aussi membre du GIEC ( Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

Les limites de la croissance (dans un monde fini), de Dennis et Donella Meadows et Jorgen Randers, Edition spécial 50 ans aux éditions Rue de l'Echiquier, collection Ecopoche. Avec une préface inédite de Dennis Meadows, A paraître le 3 mars 2022

