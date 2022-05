Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, des boulettes empoisonnées, un serial killer de chiens et un tueur à gage amateur… L’affaire dite des chiens d’Egletons.

C’est l’histoire d’un engrenage criminel. Un engrenage tellement délirant, tellement invraisemblable, qu’il est difficile d’en comprendre la logique et le véritable mobile… Empoisonnements après empoisonnements, le serial dog killer s’enfonce de plus en plus profondément dans sa propre psychose. Les 74 premières victimes ne sont “que” des animaux. Mais au bout de ce crescendo insensé, après les chiens, à Egletons en Corrèze, il y a mort d’homme.

Un récit documentaire de Romain Weber ; lectures par les comédiens Philippe Pierrard et Aurélien Labruyère

Invitée :

Francette Vigneron Écrivaine, journaliste. Autrice du livre-enquête L’affaire des chiens d’Egletons,** publié en 2009 aux Editions Descartes & Cie, livre écrit avec le journaliste Franck Meynial

