Yéti, Migou, abominable homme des neiges… La bête a plusieurs noms, mais tout le monde s’accorde sur sa description : un énorme singe, velu, reconnaissable à son crâne pointu et à son odeur atroce. Il vit dans l’Himalaya et les grosses traces qu’il laisse dans la neige indiquent que c’est un bipède

Photo d'une empreinte de Yeti prise dans le bassin de Menlung (Himalaya) en 1951 © Maxppp / NATIONAL PICTURES

La bête a plusieurs visages aussi. Selon ceux qui prétendent l’avoir vue, elle mesure tantôt 1 mètre 50, tantôt 3 mètres. Certains disent que c’est un monstre qui enlève les enfants, d’autres que c’est un gentil herbivore qui aime la solitude. Mais parmi ses particularités, la plus exceptionnelle est que quand on le cherche, on ne le trouve pas… Une habileté qui fait penser que l’abominable homme des neiges est soit maladivement timide, soit un abominable mensonge…

Et soyons clair : c’est un abominable mensonge. Un mensonge brillamment élaboré dans les années 1950, à une époque où l’Europe se rue dans l’Himalaya à la conquête de ses sommets et particulièrement du point culminant de la planète : l'Everest. Sur les plus hautes montagnes du monde se joue alors une traque invraisemblable : des expéditions venant des quatre coins du monde se bousculent dans la neige et le vent glacial à la recherche insensée du Yéti…

Pierre Lagrange, sociologue des sciences et chercheur associé au LIER ( Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas) au sein de l'EHESS. Il a publié en 2005 chez Robert Laffont : La guerre des mondes a-t-elle eu lieu ? ; en 2007 : OVNIS : ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Et en 1996 : La rumeur de Roswell (La Découverte)

Projet Crank, la chaîne que Pierre Lagrange a créé sur YouTube où il aborde des dossiers sur des thèmes aussi variés que le yéti, la sorcellerie, les ovnis, le triangle des Bermudes, Orson Welles etc...

