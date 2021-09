Aujourd’hui dans Affaires sensibles, l’histoire d’une tentative d’assassinat, celle d’une superstar : Bob Marley.

Les Jackson Five posent avec Bob Marley et The Wailers en mars 1975 en Jamaïque. © Getty / Fin Costello/Redferns

Le 3 décembre 1976, plusieurs hommes armés font feu sur le roi du reggae dans sa résidence du 56 Hope Road à Kingston, la capitale jamaïcaine. Bob Marley a alors 31 ans et s’apprête à participer à un concert organisé deux jours plus tard : Smile for Jamaïca. Parler de Bob Marley, ce n’est pas parler seulement de reggae. A travers son parcours et son destin, c’est l’histoire de la Jamaïque qui se dessine. Une petite île des Caraïbes, d’une taille comparable à la Corse, peuplée de deux millions d’habitants. C’est aussi l’histoire d’une guerre sanglante entre deux partis politiques farouchement opposés : le PNP, le People's National Party, les socialistes. Et le JLP, Jamaica Labour Party¸ la droite, comme son nom ne l’indique pas. Dans une ville ravagée par une guerre de gangs, le concert Smile for Jamaïca organisé par Bob Marley est un appel à l’apaisement. Mais cette tentative d’assassinat remet tout en cause.

Un récit documentaire d'Adrien Morat - Lectures par le comédien Philippe Pierrard.

Invité :

Francis Dordor, auteur de trois biographies sur Bob Marley, dont Bob Marley, Destin d’une âme rebelle, chez Flammarion (2011), et Bob Marley, le dernier prophète, chez GM Editions (2019)

