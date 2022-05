Aujourd’hui dans Affaires sensibles, les épisodes 2 et 3 d’une histoire tragique : la disparition de la famille Troadec, en février 2017. Mamie Renée avoue un faible pour son gendre, Hubert Caouissin, qu’elle préfère à son fils Pascal....

la maison de Lydie Troadec et de son compagnon Hubert Caouissin, au Pont-au-Buis dans l’ouest de la France © AFP / FRED TANNEAU

Une série de fiction en six épisodes écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Aussir. Coordination : Christophe Barreyre

Bruitage: Bertrand Amiel Prise de son, montage, mixage: Eric Boisset, Bastien Varigault Assistante à la réalisation: Justine Dibling

2ème épisode : "Le mal aimé"

Mamie Renée avoue un faible pour son gendre, Hubert Caouissin, qu’elle préfère à son fils Pascal. Hubert Caouissin et Lydie Troadec observent le niveau de vie de Pascal et Brigitte. Ils ont changé de voiture, il ne fait aucun doute qu’ils ont volé l’or. Hubert Caouissin se charge de réunir des preuves et prévenir la police.

Avec les comédien.nes : Pierre Marie Baudoin, Anne Cantineau, Françoise Lebrun, Cédric Revolon, Elsa Bouchain, Ivan Cori, Victoire Du Bois, Jean-Alain Velardo, Pascal Loison, Camille de Sablet Et les voix de :Jade Labeste, Sylvain Deguillame

Discographie :

La plus triste des chansons, Arthur H (2021)

3ème épisode : "Le gendre idéal"

Dans une bagarre sanglante, Hubert tue Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte alors qu’il les espionnait avec un stéthoscope dans leur maison. Il demande à Lydie de l’aider à effacer les traces. La disparition de la famille Troadec inquiète la police.

Avec les comédien.nes : Pierre Marie Baudoin, Anne Cantineau, Françoise Lebrun, Eddie Chignara, Grégory Quidel, Nathalie Lacoix, Dominique Jayr, Raphaël Magnabosco Et les voix de : Jade Labeste, Sylvain Deguillame