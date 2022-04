Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, un western moderne : la bataille des Sioux contre un oléoduc.

Entre 2016 et 2017, pendant près d’un an, des milliers d’Amérindiens se sont rassemblés dans l’Etat du Dakota du Nord pour lutter contre la construction d’un pipeline. Long de presque 2000 kilomètres, ce gigantesque tuyau devait acheminer du pétrole en traversant quatre Etats et en empiétant sur des terres que les Sioux comptaient pour sacrées. Alors devant un tel à l’affront, des milliers d’Amérindiens de toute l’Amérique du Nord ont afflué à la réserve de Standing Rock, devenue la zone à défendre de toute une culture. Et ce que l’on croyait appartenir à l’Histoire et au folklore, la lutte des Indiens contre ce qu’ils considèrent comme l’envahisseur blanc, a brutalement ressurgi du passé. Quatre siècles de guerres, de trahisons et de massacres ont alors refait surface et ont montré à l’Amérique et au monde que la destruction impitoyable des peuples amérindiens ne s’était pas arrêtée à l’époque du Far West.

Un récit documentaire de Romain Weber

Lectures : les comédiens Stéphane Meziani et Aurélien Labruyère

Corine Lesnes, correspondante aux Etats-Unis du quotidien Le Monde, autrice d’une formidable enquête en six articles sur les Indiens d’Amérique, publiée à l’été 2019.

