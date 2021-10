Aujourd’hui dans Affaires sensibles : un voyage au cœur de l’un des endroits les plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes.

Le triangle des Bermudes (création informatique) © AFP / VHB / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Lieu de disparitions répétées et inexplicables, endroit hanté et maudit, zone de navigation imprévisible et dangereuse, voilà plus de 60 ans que le triangle des Bermudes alimente par ses drames la culture populaire. Faisant la Une des journaux parfois, alimentant les débats souvent, proposant une source intarissable pour les divagations des blogueurs et autres complotistes, le triangle des Bermudes est bien plus qu’un mythe, car à la différence d’autres lieux fantastiques, lui existe bel et bien sur les cartes. Situé dans l’océan Atlantique Nord – au large de la Floride – le triangle des Bermudes est un endroit où les conditions météorologiques sont dantesques et où les éléments se déchaînent. Mais cette météo peut-elle expliquer à elle seule la disparition de plus d’une centaine de navires et autant d’avions ? Comment expliquer aussi que des appareils militaires s’y soient volatilisés ? Comment expliquer enfin qu’aujourd’hui encore, malgré les progrès technologiques, le mystère autour de cet endroit repousse toujours les limites de la rationalité scientifique ? La froide explication de la Science viendra-t-elle un jour à bout de la chaleur de cette énigme subtropicale ?

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Invité :

Gilles Reverdin, océanographe, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de l'environnement (IPSL, laboratoire du CNRS)

Discographie :