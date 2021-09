Lorsqu’il inaugure les Tours jumelles du World Trade center en 1973 Minoru Yamasaki, l’architecte qui les a conçues, les présente comme un symbole de paix. Leur destruction, ce 11 septembre, est une déclaration de guerre pour l’Amérique.

New-York, sur les ruines des tours jumelles du World Trade Center, 11 septembre 2001 © Maxppp / Steve Wood/EXPRESS SYNDICATION

Dans cette guerre, baptisée « guerre contre la terreur » par l’administration Bush, elle va s’y jeter à corps perdu dès le lendemain des attaques. Les Etats-Unis veulent, disent-ils, la justice pour leurs quelques 3000 victimes et 6000 blessés. Ils veulent aussi assurer aux Américains sous le choc qu’une telle catastrophe ne se reproduira plus jamais. Selon les notes prises par un de ses proches collaborateurs l’après-midi des attaques, le secrétaire d’Etat américain à la défense de l’époque, Donald Rumsfeld aurait déclaré : « Nous devons agir vite, avoir des cibles à court terme. Etre dominants, tout balayer, les choses liées. Et celles qui ne le sont pas. ». Très vite, la « guerre contre le terrorisme », d’abord soutenue par une communauté internationale solidaire, va devenir le prétexte à tous les excès et la justification de la politique interventionniste des Etats-Unis. Et tant pis s’il faut en passer par les mensonges politiques et le bafouement des droits. Dans cette guerre, l’Amérique va s’y fourvoyer. Mais le monde ne sera plus jamais vraiment le même.

Un récit documentaire de Héloïse Rambert

Dernier volet de notre série de trois émissions sur le 11/09 en partenariat avec Le 1 Hebdo

Invité :

Sylvain Cypel, ancien rédacteur en chef au Monde, et correspondant à New York de 2007 à 2013.

