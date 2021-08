Fernand Legros, marchand d’art de génie, et Elmyr de Hory, peintre et habile faussaire, sont des as de la tromperie artistique. Dans les années 1960, ils sont au cœur d’une escroquerie retentissante dans le monde de l’art.

Fernand Legros, marchand de tableaux et faussaire, au musée du Louvre devant le 'Gilles' de Watteau, en décembre 1975 à Paris © Getty / François LOCHON

Un rediffusion du 3 décembre 2018

Un récit documentaire d’Eloïse Daviaud

le journaliste Harry Bellet

