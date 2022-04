Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, un voyage "au bout du monde", dans l’un des endroits les plus reculés et les plus hostiles de la planète : l'Antarctique

1967, Vostok, la station soviétique de recherche en Antarctique © AFP / G. Koposov / Sputnik

Un récit documentaire d'Adrien Carat

Une première diffusion le 21 décembre 2016

invité :

Jean-Robert Petit, directeur de recherche au laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’environnement de Grenoble.

Discographie :