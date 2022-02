Retour sur les affaires de pédocriminalité qui ont visé l’Eglise catholique de France

Lourdes, 25 mars 2021, conférence plénière des évêques de France © AFP / Laurent Ferriere / Hans Lucas

En octobre 2021, le rapport Sauvé révèle l'ampleur des violences perpétrées par des prêtres notamment envers les enfants et le silence qui les a trop longtemps entourées. A Lyon mais aussi à Orléans, où, pour la première fois en France, en 2018, un prêtre et un évêque ont été jugés conjointement, le premier pour des actes de pédo-criminalité, le second, pour avoir omis de les annoncer.

Un récit documentaire de Constance Vilanova

Une rediffusion datée du 13 octobre 2020

Nouvelle invitée :

Sophie Deschamps, journaliste à Orléans, elle a publié en 2020 Le silence des soutanes, aux éditions Le Regain de Lecture

Discographie :