Automne 1977, Agnès Le Roux, 29 ans, héritière d’un célèbre casino niçois, prend sa voiture et quitte Nice. On ne la reverra plus et aucune trace de son corps n’a été retrouvée. C’est l’une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dernières décennies

Une rediffusion datée du 8 septembre 2016

