Le réalisateur allemand et son acteur fétiche Klaus Kinski, deux hommes à la forte personnalité ombrageuse et passionnée. Une relation houleuse, à coup de « je t’aime moins non plus », qui participe largement à la légende de ces tournages

Les acteurs Klaus Kinski et Claudia Cardinale sur le plateau de tournage de Fitzcarraldo, réalisé par Werner Herzog (au premier plan), au Pérou, juillet 1981 © Getty / Jean-Louis Atlan/Sygma

Un récit documentaire de Simon Maisonobe

Une rediffusion datée du 29 avril 2015

DISCOGRAPHIE :