Partons dans le Loir-et-Cher, découvrir l’un des plus petits châteaux de la Loire, celui de Troussay, en compagnie de Nicolas Stoufflet.

Le château de Troussay, dans le Loir-et-Cher © AFP / A.J.Cassaigne / Photononstop

Ce matin, on part pour voir un château. Quand on est enfant, ce genre d’invitation ne soulève pas l’enthousiasme, en général, sauf si c’est le château de la Belle-au-Bois-Dormant, célèbre édifice de Marne-la-Vallée.

On part à Cheverny.

Alors bien sûr, vous pensez au grand et beau château classique, celui qui a inspiré Hergé pour Moulinsart, celui qui fait partie des châteaux les plus visités, avec ceux de Blois et de Chambord.

Mais non, cette fois-ci, on va parler d’un des plus petits châteaux de la Loire, qui se situe également sur la commune de Cheverny, à quatre kilomètres de son célèbre grand-frère. C’est le château de Troussay. Petit, mais joli. Ou plutôt petit ET joli.

Le château de Troussay, en partie Renaissance, est passé de main en main, depuis ses origines, au XVe siècle. Héritage ou vente. Il est toujours privé. Sa propriétaire actuelle s’appelle Isaure de Sainte-Marie, qui nous attend devant son château.

Voir le site du château de Troussay >>