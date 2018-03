Lorsque le père Albert est heureux, son sommeil léger l'emmène dans des rêves avec d'étranges personnages...

C’est le Printemps Daniel! C’est le Printemps! Alors je sais, vous allez me dire, le Printemps c’est le 20 mars ! Eh bien non, le vrai Printemps, c’est aujourd’hui! Le 1er Mars est le premier jour du printemps météorologique dans l'hémisphère nord, et moi, quand c’est le printemps météorologique dans l’hémisphère nord, ça m’enivre de joie, et quand je suis enivré de joie, ça me met dans un état second, et quand je suis dans un état second, je suis pris de somnolence, et quand je suis pris de somnolence, je baille, et quand je baille, je m’étire, et quand je m’étire, mes paupières se font lourdes, et quand mes paupières se font lourdes, j’ai envie de dormir, mais quand j’ai envie de dormir, il arrive souvent hélas, que le sommeil ne vienne pas ; et quand le sommeil ne vient pas (comme quand Aznavour chante « Je me couche mais ne dors pas, repense à mes amours sans joie si dérisoires ») eh bien, quand le sommeil ne vient pas je prends un somnifère, ou je bois trois litres de vin rouge, et quand je prends un somnifère ou quand je bois trois litres de vin rouge, je m’endors enfin dans ma camionnette , et quand je m’endors enfin dans ma camionnette, je rêve...

Dans mon rêve, je me retrouvais un mois en arrière, quand la Seine ne cessait de monter. Les couloirs de France Inter étaient complètement inondés...

Dans l’open space vitré de la Bande Originale, transformé en aquarium, Ji & Bi notre rédac - chef, qui avait revêtu un costume de scaphandrier et de lourdes chaussures à semelles de plombs, était toujours assis à son bureau pour rédiger la fiche sur Cali, qu’avec un mois d’avance, il destinait à Leila Kaddour, tandis que celle-ci, muée en sirène, se mouvait dans l’eau avec grâce en battant de la queue... tout comme Daniel Morin. Je remontais à la surface quand soudain se fit entendre une chanson… In The Navy / Village People…

Fendant les flots, venait vers moi une pirogue propulsée à coups de pagaies empoignées par un cow-boy musclé, un indien bodybuildé, un policeman baraqué, un ouvrier du bâtiment gaulé, un marin bronzé et un motard en cuir noir clouté, comme ma camionnette ! Avec eux se trouvait Jean- Jack Lang..