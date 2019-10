François-François a regardé avec attention la série "Mytho" et il a beaucoup de choses à nous en dire...

Quand Ji & Bi, notre rédac’ chef insomniaque aux yeux cernés et à l’haleine de coulommiers m’a appelé aux aurores en me disant : "François François viens ce matin, tu vas adorer, toi dont la mission est de démasquer les menteurs, on va parler de mytho…" Comme il n’a pas précisé de qui il s’agissait dans la Bande Originale, un moment je me suis même demandé en tremblant, s’il ne s’agissait pas de moi, puisque certains ici mettent en doute ma filiation quand je prétends être le fils spirituel de tous les François chanteurs : Claude François, François Valéry, Frédéric François, Jean-Pierre François, François Feldman, François Zardy…

C’est dire si j’ai été soulagé en comprenant qu’il s’agissait de la nouvelle série d’Arte, car je préfère laisser planer le mystère autour de moi…

J’ai été soulagé donc, mais en regardant Mytho, j’ai aussi été ému, dérangé et intrigué par Elvira, ton personnage, Marina, dont l’ennui, fruit de la morne incuriosité prend les proportions de l’immortalité… c’est pas de moi, c’est de Charles Baudelaire… ET ouais on n’est pas chez celle que Nagui surnomme fielleusement l’arnaque de France Inter à savoir Laure Adler, Laure qui si on en croit les rumeurs distillées par Leila prendrait enfin sa retraite en juin prochain… Mais bon je vais quand même parler plus simplement pour que Daniel puisse comprendre : Elvira s’ennuie comme un croûton derrière une malle, à tel point que pour survivre, elle invente le colossal et dangereux mensonge d’une maladie grave… c’est pas bien mais je la comprends, c’est plus sûr pour se faire aimer.

J’ai été aussi ému par Patrick, ton personnage Mathieu, qui pour tromper la morosité de son quotidien de photographe raté, trompe Marina avec la pharmacienne, c’est pas bien, mais je le comprends, car une pharmacienne, c’est plus sûr pour pas se choper de MST.

Et puis il y a ce lotissement de banlieue, cette famille de bracass’… Je pourrais continuer encore et encore mais je suis trop peu payé alors j’arrête. Bonne émission !