Jean-Philippe Manœuvre raconte à Nagui qui est Blanca Li, à l'occasion de sa venue.

J’espère, Jean-Philippe Manœuvre, que vous savez pourquoi nous avons invité Blanca Li ?

Of course, I know why Nagui! Je sais qu’à l’antenne, tu dois faire croire aux auditeurs qu’on vient juste de se retrouver, you and me, mais en en fait, faudrait leur dire, aux auditeurs qu’avant les infos on était déjà en train de se parler. Et si moi bien sûr je savais pourquoi on a invité Blanca Li - je peux dire- fuck the fucking bulshit ! - que c’était pas du tout ton cas, mec !

D’abord quand tu m’as demandé si Blanca Li était la sœur de Bruce ( Bruce Li ) pour déconner je t’ai répondu « Non, c’est la fille de Christopher ... » Et sérieusement, tu m’as lancé « Supeeer ! Je vais la brancher sur les films de vampire. »

Entendant ça, comme on était cinq minutes avant l’antenne, Ji & Bi, le rédac’ Chef arrive et te tend tes fiches, en te disant...

- Je vous préviens, Maitre, Blanca Li peut être incontrôlable... Albert Algoud m’a raconté, parce qu’il était présent, que dans une émission animée par Daniel Morin, Blanca Li, complètement déchaînée, est montée sur la table du Studio, et a explosé les micros !

- C’est seulement maintenant que tu me préviens, bougre de foutriquet ! Tiens, prends ça!

Et Ji & Bi de se prendre un bourre pif...

- Et pourquoi, cette Blanca Li était montée sur la table ?

demanda Nagui à Ji & bi, qui, tout en épongeant le sang qui lui coulait des narines, balbutia...

- Mais, pour danser, ô mon Maître ! Blanca Li est une grande danseuse et une chorégraphe géniale qui vient présenter « Elektrik », un ballet Electro où les danseurs ont les bras qui se désarticulent et qui se disloquent outrepassant toutes les limites de la flexibilité...

- Et ça aussi, c’est maintenant que tu me le dis ?... Tiens ! Moi aussi, je vais te disloquer...te désarticuler !

Et Nagui, joignant le geste à la parole, de tordre les bras de Ji & Bi jusqu’à ce qu’un craquement sinistre se fasse entendre...

- En plus, j’ai horreur de l’électro, du tango et du flamenco, et de toute les danses en o que kiffe Blanca Li ! Mais comme d’hab, je vais pipeauter. Histoire de faire passer le courant entre elle et moi, je dirai à Blanca que j’ai été électrisé par Elektrik!