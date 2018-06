Le Père Albert rapporte la conversation à laquelle il a assisté dans le bureau de la Bande Originale, au vu de la préparation de la venue de Lilian Thuram.

Coucou Nangui ! Coucou Lilian ! Dans la mesure où Lilian Thuram est régulièrement invité dans cette émission, mon cher Nangui, j’aurais pu vous refourguer la réponse que je vous avais donnée lors de la précédente (et récente) visite de Lilian. Comme vous ne m’écoutez que d’une oreille pour le moins distraite, voire indifférente, Nangui, je gage que vous ne vous seriez rendu compte de rien. Mais voyez-vous, à la différence de certains membres de cette bande supposée « Originale », qui, sans vergogne, avec un cynisme qui frôle l’escroquerie, n’hésitent pas à recourir régulièrement aux mêmes ficelles humoristiques, aux mêmes procédés zygomatiques... Eh bien moi, je refuse de m’abaisser à ce genre de facilité ... qui consisterait, par exemple, Nangui, à vous taquiner en répétant mot pour mot ce que vous avez dit juste avant l’émission à ce malheureux Ji & Bi, notre rédac’ chef quand il vous a donné la fiche avec toutes les questions à poser l’invité...

- Quoi, encore Lilian Thuram ?! A dix jours du Mondial, le seul joueur que t’es foutu de faire venir c’est un retraité, un has been du ballon rond !

- Mais, ô mon bon maître, Lilian est une légende du foot. Il reste recordman du nombre de sélections en équipe de France...

- Une Légende, Thuram ?! Me fait pas marrer ! Deux buts, deux pauvres buts en 142 sélections ! Tu parles d’un rendement !

- Lilian vient pour une BD ludique qui invite les enfants à devenir des défenseurs de l’égalité et de la solidarité...

-Tu sais, Ji & Bi, c’est des mots que j’ai beaucoup de mal à comprendre et même à prononcer. Donc je vais laisser le crachoir à Leïla, elle saura trouver les mots : la vivrensemblerie, la fraternitude, la militance... c’est son truc.

Voilà, cher Lilian, comment se prépare la Bande Originale. Pour info, dans ma camionnette, j’organise un stage : vestiaire, savonnette et vivre ensemble et vous êtes évidemment invités. Bonne émission !