A deux jours de l’Épiphanie, Jean-Jack Lang s'enthousiasme à l'idée de refaire la fête, et en rêve...

Si vous me voyez aussi joyeux, très cher Daniel, très chère Leïla, cher Pascal Demolon, c’est parce qu’au terme de cette première semaine de l’année 2018, semaine de diète placée sous le signe de l’Alcaselzer - ascendant Citrate de Bétaïne, je vais renouer avec la Teuf ! En effet, dimanche, c’est l’Epiphanie, mes amis ! L’occasion pour moi d’organiser avec mon cousin Djack, une méga soirée « pole-dance, mousse, galette and Poppers » au Banana café ! Bref, cette année encore, je sens que les rois, je vais bien les tirer. Et rien que d’y penser, ça me rend, tout alangui, et quand je suis alanguis... je dors, et quand je dors... Je rêve…

Dans mon rêve, j’errais dans les couloirs de France Inter, quand mes narines furent titillées par une bonne odeur de galette....Comme aimanté olfactivement, ensorcelé par ces senteurs je me retrouvais dans le bureau de la Bande Originale

Un homme assis dans un fauteuil roulant me barra le passage…

Ganache:“Toi, je le sens, je suis sûr que tu viens pour la galette! Tu sais : évoquer la galette des rois, ça me rappelle les circonstances épouvantablement tragiques qui entrainèrent l’effroyable handicap dont je suis hélas atteint... »

Jean Djack: ”Maréchal Ganache, j’espère qu’en 2018 comme en 2017, vous n‘allez pas nous refaire le coup du vieux con « C’était en 1954 » et patati, et patata...

Ganache Ta gueule! Je peux juste vous dire que c’était la nuit de l’Epiphanie, à Gang Bang Phoc, encerclé par les Viets...

Malgré un siège terrible, j’avais tenu à ce qu’on tirât les rois avec mes légionnaires du 1Er Etranger de Cavalerie... « Le plus brave au combat comme toujours.... » Ding Ding Di Gui Ding Ding Ding, notre cuistot Tonkinois, avait préparé une galette avec des ingrédients de fortune : farine de riz moisi, œufs de crapaud buffle et Graisse à rangers pour remplacer le beurre...

Jean Djack J’ai hâte de savoir comment vous l’avez fourrée ?

Ganache Par derrière. Ah, c’était bon ! Vous savez, deux ans, loin de la Maréchale, dans la jungle, j’avais les goyaves au fond du filet...