Arnaud Ducret et Alice David viennent présenter le film "Monsieur je-sais-tout" qui sort dans les salles mercredi !

Nagui : J’espère, Maréchal Ganache, que vous savez pourquoi nous avons invité Arnaud Ducret et Alice David...

Ganache : Affirmatif, mais s’il y en a un qui sait le pourquoi du comment, ici, c’est Ji & Bi, le gars de Coulommiers qui sent fort et qui vous sert de factotum. Juste avant l’émission, quand vous lui avez demandé le nom des invités et la raison de leur venue, après qu’il vous eut répondu :

- Arnaud Ducret et Alice David pour un film, Monsieur je sais tout ...tout en lui balançant un bourre pif, vous avez hurlé : - Primo : Tu te fous pas de ma gueule en m’appelant « Monsieur Je sais tout ». Deuxio : O.K pour Alice David, mais Arnaud Ducret, ça fait trente - six fois que tu l’invites dans la Bande , Originale c’est te dire si j’ai épuisé le stock des questions ( de Tes questions ) que je peux lui poser...

- Mais, ô mon maitre, dans ce film, Arnaud Ducret joue le rôle d’un ancien joueur devenu entraineur de jeunes footballeurs...

- Nom d’une felouque, tu pouvais pas le dire plus tôt !?! Ca change tout ! Le foot c’est le seul sujet que je maitrise parfaitement sans tes fiches. Si je peux parler foot avec Ducret, OK, je prends.

Voilà comment c’est préparé cette émission, Madame David ( mes hommages, Madame ) et Monsieur Ducret ( Bonjour Monsieur ) Pour ma part, j’ai beaucoup aimé « Monsieur Je sais tout »... Et le « coach » que vous incarnez, monsieur Ducret, est un gars comme je les respecte, qui en a dans le froc, avec toutes les qualités ( autorité – intransigeance ) qui font les meneurs d’hommes ... Seul bémol, je trouve qu’il se laisse un peu trop attendrir, tout d’abord par la charmante toubib que vous incarnez, Madame David. Ceci dit, je lui tire mon képi, car pour exercer son métier comme elle le fait dans un milieu d’homme, faut aussi en avoir dans le froc !

Ensuite je trouve que votre personnage Arnaud Ducret se laisse un peu trop attendrir aussi par son neveu, un gosse insupportable, sous prétexte que ce gamin est allergique aux asperges… Quant à moi c’est à cette bande d’incapables que je suis allergique ... Ainsi dois je vous laisser en vous souhaitant tout de même une Bonne émission...