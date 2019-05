Jean-Roger Navarro a adoré "Deux mensonges et une vérité" ça lui a évoqué l'amour, le couple et les méthodes de son tonton Roger.

Ma parole d’honneur, Nagui, c’est clair comme de la Boukha, l’alcool de figue, que mon oncle Roger il raffolait, c’est clair que ces Deux mensonges et une vérité, ça va avoir du succès… D’abord, parce que cette pièce, elle est servie par Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau qu’ils sont esse-traordinaires qu’on dirait qu’ils sont mariés pour de bon depuis 27 ans !

Et donc, cette pièce qu’est ce que ça va pas attirer comme monde ! À commencer par les couples qui font la nouba pour leurs 27 piges de mariage, les fameuses « noces d’acajou »… Mais attention, l’acajou si qu’on dit qu’il symbolise la passion, c’est aussi un bois dont on fait des cercueils qu’ils sont magnifiques… L’acajou, c’est l’amour… et c’est la mort ! Eros et Thanatos (comme dirait Leila Kaddour)

Vous suivez mon analyse qu’elle est subtile, Nagui ?

D’un autre côté, en offrant à sa femme son poids en noix de cajou, Philippe, il esse-prime la forte attirance charnelle qu’il éprouve toujours pour Catherine, malgré qu’elle soye son épouse depuis 27 ans.

Mais oui : l’amande de la noix de cajou, c’est un puissant aphrodisiaque…

D’ailleurs, mon tonton Roger, il en grignotait tout le temps à l’apéro, en buvant sa Boukha. Ça ess-eplique que les effeuilleuses du « Pile ou Face », le bobinard à Pigalle où ce que Tonton il avait ses habitudes, elles l’avait surnommé "Commissaire Gourdin"

Oila ! Purée k’je serais mieux au Casque et l’Enclume, l’émission où qui font de la critique culture.

Mais faisez gaffe quand même car si j’ai adoré cette pièce, M’sieur Moreau, y a une chose qui m’a escagassé, c’est tout ce temps que vous mettez à lui faire avouer la vérité, à Nicole…

Avec Tonton Roger, je peux vous dire que ça aurait pas traîné une plombe et demi, c’est simple il aurait sorti son bottin téléphonique de Bab El Oued qu’il se servait pour faire parler à lui les suspects enfants de salauds et, la mort de mes os je peux vous dire que la Catherine, ses deux mensonges et sa vérité si elle ment, elles les aurait crachés fissa…

J’ai pas le temps de vous faire la démonstration, alors bonne émission !