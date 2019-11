Ce matin, c’est Jean-Philippe Manœuvre qui officie pour nous parler des quarantièmes anniversaires qui méritent d’être fêtés !

Sorry Nagui, aujourd’hui, exceptionnellement, c’est moi, Jean-Philippe Manœuvre, le cousin de Philippe… François-François a été hospitalisé hier soir à cause d’un décrochement de mâchoire provoqué par des crises de rire à répétition, alors qu’il visionnait _Les Bronzés font du ski…_pour l’émission. A l’hosto, il m’a dit : « Hoooo Haaan - bilib , boi boul, bois biiizz Bu ba be bembla blabla…

Ce qui voulait dire, je crois : « Jean-Philippe, sois cool, sois Wiz, tu vas me remplacer »

Alors je vais être franc avec toi, Pat, j’ai pas revu _Les Bronzés font du ski, _et tu sais pourquoi ? You know why ?

Because en ce moment des quarantièmes birthdays qui comptent, j’en ai un max à fêter !

2019, c’est le quarantième anniversaire de The Wall, des Pink Floyd, de _London Calling _des Clash, et surtout les 40 bougies - forty candles - de l’album Highway to Hell, juste avant que Bon Scott le chanteur de A Ci Di Ci, en sortant du Music Machine, aujourd’hui le Koko, à Londres, meure étouffé dans son vomi sur la banquette arrière de la R5 de son best friend Allistair Kinnair… Yes man, 79 c’est une fucking grande année pour le Rock !

Putain quand je parle du Rock c’est autre chose que les commentaires scolaires d’Antoine de Caunes ! D’ailleurs Nag’ comme tu me le disais ce matin, je te cite : « Two joints : deux … cônes (joke !) c’est hallucinant qu’ils l’aient remis à l’antenne avec son émission Flop Flop Flop. Il est juste bon à fêter les 40 ans de la sortie de Hauts les Mains de Ottawan » Ouais c’est saignant… Bloody comme Mary.

Et encore je ne répète pas ce que Leila me faisait remarquer, tout à l’heure quand elle m’a dit entre 2 sniffs de Destop, j’ouvre ses guillemets « plutôt que de célébrer cette pochade des bronzés, si tu veux parler zik c’est aussi les 40 ans de 2 divas qui chantent faux : Larusso et Léa Salamé ». Heureusement que je le répète pas… Même si c’est pas faux. Bonne émission... so long guys !