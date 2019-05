Jean-Dominique Besnéhard a beaucoup apprécié le court métrage « Avanti » réalisé par Mélanie Doutey pour l'opération Talents Adami de Cannes 2019

Mon cher Nagui, pas besoin d’aller au secours de ce court, je répète par ce que j’ai l’impression que vous avez les portugaises ensablées… « pas besoin d’aller au secours de ce court » je veux dire de ce « court métrage » parce que faudrait quand même préciser à nos auditeurs, qui ne sont pas supposés piger notre jargon cinématographique qu’un film on appelle ça un « long », et qu’un court métrage, on appelle ça un « court »…

Là où ça se corse, c’est quand certains longs sont jugés trop courts et que certains courts sont jugés trop longs et vice versa...

Ce qui n’est pas le cas du vôtre, je vous rassure, chère Mélanie Doutey, parce que j’ai vu votre court. Scénario, réalisation, vraiment sensass ! Et le casting, Dominique, mon cousin, aurait pas fait mieux.

Et ce titre « Avanti » comme dirait Leila, c’est un super titre polysémique…

Ben oui, Nagui, polysémique, c’est pas une maladie ça veut dire que c’est à sens multiples : « Avanti » ça définit déjà la posture des personnages de ce court, toujours dos à dos, mais par conséquent tous disposés les uns par rapports aux autres comme le Dieu Janus à deux visages, ou comme autant de figures de proue, donc, tous, ô paradoxe, « Avanti », c’est à dire en avant bien qu’avançant tous en marche arrière ! Vous me suivez, Nagui ?

« Avanti », c’est aussi une incitation à foncer ! Ça exprime une énergie farouche, celle des protagonistes de cette histoire ! « Avanti », c’est le ventre en avant de Louise pendant la grossesse… « Avanti » c’est l’espérance malgré la différence !

Et la différence, en tant qu’orthophoniste des stars, ça me connaît. Mais si mon job c’est de redresser les voix des jeunes acteurs et actrices… chère Mélanie, je suis enchanté que les vôtres, ils suivent la leur, de voie… Alors qu’est ce qui dit Trapenard… Il a compris qui c’était le patron ? Bonne émission les nazes.