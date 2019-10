Ce matin, Albert Algoud a adoré le livre de notre invité, Hubert Reeves

Salut les amis ! Salut Nagui et coucou Hubert ! Tout à l’heure, juste avant l’émission, alors que je confiais à Daniel Morin : « J’ai cheminé avec Hubert » il m’a répliqué : « Moi, je préfère les Taxis G7 », et comme je lui précisais que je faisais référence au livre d’entretiens d’Hubert Reeves, astrophysicien renommé, il m’a rétorqué : « Tu sais, en ce moment, même avec un coach, j ‘ai du mal à me mettre à la culture physique, alors l’astro-physique j’en ai rien à battre ».

Quant à Gérémy Credeville, il s’est exclamé : « Rives ! Jean - Pierre Rives ! Casque d’Or ! le troisième ligne de légende ? Génial, enfin un invité que je vais comprendre !… »

J’ai alors précisé à mes collègues de la B.O qui, il faut l’avouer, ne sont pas que laids, mais sont également bêtes à bouffer du foin, qu’Hubert Reeves non seulement était un grand scientifique qui a fait considérablement avancer la théorie de l’origine des éléments chimiques dont le lithium, le béryllium et le bord, mais aussi qu’il fait rimer ontologie et écologie.

En effet, l’ontologie, science des premiers principes, posant la question de l’être, rejoint l’écologie scientifique qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions…

Wahou, là, ce que je viens de dire, c’est du lourd, c’est du lesté, c’est du savant ! « autre chose» me disait Nagui, que les vulgarisations scientifiques de la Terre au Carré, sur France Inter,animé par Mathieu Vidard, qui me rappelle (a ajouté Nagui) mon prof poussif et pervers de SVT lors de ma 3° sixième. Et encore, je suis gentil…». Vous pourrez d’ailleurs cher Nagui le dire en face de Mathieu dans quelques minutes…

Bref, Hubert, j’ai kiffé ces entretiens, d’autant plus que j’aurais pu parfaitement écrire une de tes dernières phrases,… je la cite ( page 111 ) car quitte à paraître immodeste, c’est exactement ce que je ressentais ce matin en gribouillant cette chronique :

« Je me sens vivant quand j’écris un texte qui a toutes les chances d’être apprécié » !

Bonne émission !