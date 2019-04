Le Père Albert est emballé par la réouverture de la Fondation Good Planète et par certaines nouveautés comme la ruche géante au bois de Boulogne.

Cette réouverture va être un succès, bien sûr. J’ajouterai : un succès nécessaire !

A l’heure ou tant de menaces pèsent sur le devenir de notre Terre, qui, si on laisse faire les salopards qui veulent la corrompre en la souillant sans vergogne, roulera bientôt dans les espaces infinis, non plus comme la merveilleuse boule bleue que Dieu créa pour nous, mais comme une boule de vice sordide malaxée par les mains sales du Démon…

Ah La vache je pourrais aller me faire chroniqueur chez le beau Mathieu Vidard (Coucou Mathieu).

En attendant je bosse ici et je ne peux que me réjouir de la réouverture de la Fondation Gode Planet pour laquelle Yann Arthus Bertrand (Coucou Yann) se bat avec une ardeur magnifique…

Parmi les nouveautés qui ont été évoquées, je suis particulièrement intéressé par la ruche géante aux 60 000 alvéoles car quoi de plus beau, comme le chanta jadis l’immense Bourvil, quand…

L’essaim se gonfle et s’abandonne, à la caresse du printemps,

et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan...

Bzz, Bzz, Bzz ...

Bzz, Bzz, Bzz... les abeilles

Oui, quoi de plus beau, que de voir les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs dont s’entrouvrent à peine les pétales humides, pour leur pomper, leur butiner le pistil et en extraire le pollen…

Vous pouvez donc compter sur moi, cher Yann pour vous amener mes jeunes en recherche, tout bouillonnant de sève et de curiosité, et qui ont hâte de jouir d’un tel spectacle…

En plus je viendrai en voisin, car vous et moi sommes installés en plein cœur du Bois de Boubou : la fondation Gode Planet au domaine de Longchamp, tandis que ma camionnette bâchée cuir cloutée noir multifonction chapelle- halte garderie – Kébab- sauna mobile - centrale à charbon est garée côté Hippodrome d’Auteuil… où je t’ai parfois croisé, Yann, dans les contre allées ombragées…

Mais ça c’était avant le réchauffement climatique

Bonne émission