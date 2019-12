Le Maréchal Ganache a beaucoup apprécié le dernier né de l’auteur Joann Sfa

Désolé, mon cher Nagui : à la demande de la direction je remplace François François qui est en grève pour soutenir les François chanteurs survivants qui sont obligés de chanter encore longtemps pour espérer toucher une retraite décente : François Valéry, François Feldman et FrançoisZardi.

Ceci dit, pour venir j’en ai bavé, comme y a pas de train, c’est à la force du poignet que je suis venu en fauteuil depuis les Vieux Glands, mon Ehpad… 47km… une sacrée chevauchée ! Chevauchée qui me ramène à celle du Lieutenant Blu-berry, oui « Blu- Berry », en français, monsieur, on prononce toute les lettres. B - L - U ça fait Blu ! Ca me ramène, disais-je à Bluberry dans Amertume Apache et je tenais à vous féliciter, monsieur Sfar, pour avoir remis brillamment à l’honneur un ancien combattant … Eh oui, quand le lieutenant Bluberry est apparu en 1963, dans « Fort Navajo », tous ici (à part Nagui) ous n’étiez même pas nés… Il m’a plu tout de suite, ce lieutenant, déjà parce qu’il en a dans le froc, mais aussi parce qu’il est l’amant de la femme de mon supérieur hiérarchique, exactement comme je fus l’amant de la femme d’un général dont je ne peux pas révéler le nom mais petit indice, il en a deux là où Morin a déjà du mal pour en avoir une… elle me manque tellement…Yvonne !

Bref, Avec Blain vous signez là un Vestern de première bourre Vestern moderne où l’Histoire n’est plus affirmée sur le mode de l’épopée gavée de certitudes, mais où dans le héros s’incarnent des valeurs morales transcendantales : la bonté, la justice… Aaaah ! La qualité, du commentaire ! Leila me disait juste avant l’émission : "Cher Maréchal on n’est pas prêt d’entendre une analyse aussi fine de la bouche verbeuse de Laurent Delmas et de Christine Masson dans On aura tout vu."

Et Nagui d’ajouter en ricanant : « Ils ont peut être la prétention d’avoir tout vu, mais en juin, quand ils seront virés de l’antenne, eux, on ne les verra plus du tout » Voilà, c’est ça aussi La Bande Originale, l’amour de Blueberry, mais aussi du sarcasme gratuit et de la rosserie… Bonne émission quand même !