Jean-Roger Navarro, neveu de l'inspecteur du même nom, a été convié dans l'émission pour trouver la réponse à deux énigmes : Qui a pris le rédac-chef de l'émission pour un tapis à nettoyer et qu'est devenu Belle, le chien du film "Belle et Sébastien" que Clovis Cornillac est venu présenter ?

Nagui : Savez-vous pourquoi, Jean - Roger Navarro, nous avons invité Clovis Cornillac ?

Jean-Roger Navarro : Non mais je rêve ! A une question pareille, mon oncle, le grand Navarro (qui était je le rappelle le plus vieux commissaire de police du monde encore en exercice et qui serait fier de savoir que je suis Vigile à France Inter) Navarro, il t’aurait répondu du tac au tac : "Dis donc, Moubarak Junior, les questions, ici, c’est moi qui les pose”. Voilà ce qu’il t’aurait dit. Donc, maintenant c’est à moi que tu vas répondre, comme t’aurais répondu à mon oncle.

Mais avant de répondre, mon cher Nagui, tu vas m’écouter sans broncher. D’abord, tu vas m’expliquer à moi, pourquoi, avant l’émission, quand je suis entré dans ton bureau, j’ai croisé Ji & Bi, ton rédac’ chef, qui en sortait, une épaule démise, le T-shirt en lambeaux, et les yeux pochés comme les œufs que mon oncle il mélangeait avec sa chorba… Le pauvre, qu’est- ce qu’il avait pas comme chichotes ! C’est louche, non ?

Après quand je lui ai demandé, à Ji & Bi :

- Qui c’est, le fils de chien qui t’a fait ça? Il m’ a répondu:

- C’est personne, je suis tombé dans l’escalier… - C’est Zarbi , que je lui ai rétorqué…y’a pas d’escalier dans le bureau à Nagui.

Mais ensuite, ça été fissa . Ji & Bi, au bout du troisième coup de bottin que je lui ai frappé sur sa tête à lui , le bottin de Bab-el-Oued que mon tonton il m’a légué, qu’il s’en servait à la P.J pour faire parler à lui les suspects sans laisser de trace… Que même son Bottin, il l’appelait “Monsieur Propre”, mais … Où c’est que j’en étais ? … Ah, oui, au troisième coup sur la cousse-coussière, Ji & Bi, il a fini par la cracher, sa merguez…

- C’est Nagui qui m’a frappé, M’sieur Navarro. Il est allergique aux poils, alors, il déteste les chiens … Et Daniel Morin … Morin, il est obligé de le garder parce que la direction l’a à la bonne, mais les chiens, il veut pas en entendre parler… Alors quand il a su que j’avais invité Clovis Cornillac pour parler de Belle et Sébastien, il a craqué…

Voilà ce que Ji & Bi, il a balancé ! Mais maintenant, j’ai une question à vous poser à vous, M’sieur Cornillac. Le Clebs, - “Belle”que vous l’appelez - pourquoi que vous l’emmenez jamais avec vous dans les interviews ? Hein ? Ça aussi c’est zarbi... Envolé, le clébard ! Disparu le canidé !

La dernière fois qu’on t’a vu avec, c’était dans le 13ème arrondissement , le quartier chinois… Alors - la mort de mes os !- Clovis, si tu dis pas à Nagui ce que tu foutais là-bas avec Belle, c’est moi qui vais mener l’interview à coups de Bottin. Allez bonne émission à tous !