Vous savez, Jean-Dominique Besnéhard que « Doubles Vies » va avoir du succès ?

C’est sûr que ça va cartonner sévère ! Les doubles vies, les chassés croisés de l’adultère, c’est un sujet qui fait mouche depuis Racine, Labiche, ou Chaha Guitry… Et là, en plus, comme c’est subtilement servi par Juliette Binoche (Bonjour Juliette) et Vincent Macaigne (Salut Vincent) ça va super bien marcher ! Et puis ça se pache dans le milieu du milieu de l’édition, un monde en phase avec la réalité et les gilets jaunes et le livre cet objet qui a autant d’avenir qu’un migrant en pleine Méditerranée…

Mais tout de suite, mon cher Nagui, après le Maréchal Ganache, le Père Albert, mais aussi Jean-Jack Lang, Jean-Philippe Manœuvre, à mon tour je tiens à vous féliciter pour le virage pris par votre émission. Super, vos résolutions pour 2019 : fini le babillage superficiel, les questions téléphonées ; oubliée la complicité showbiz, l’apologie du divertissement sans « prise de tête »… Maintenant, dans la Bande Originale, les « guests » comme vous dites, c’est du sérieux !

Bon, moi, c’est vrai, je suis juste orthophoniste des stars, mais je peux vous dire qu’inviter Juliette Binoche et Vincent Macaigne, pour la promo d’un film d’Hache… Chachaye… Assayas (difficile à prononcer) c’est un sacré changement, un super « challenge » !

Bon, ceci dit, ça s’est pas fait tout seul. Mon cher Nagui, juste avant l’émission quand vous avez demandé :

"Y’a quoi au programme aujourd’hui ? Un CD de Black M ? Une pièce d’Anne Roumanoff ? Une biographie de Didier Deschamps…"

Là, Ji & Bi, notre rédac’ chef vous a répondu :

Non Maître, c’est un film, avec des images qui bougent

Un film de quoi?

Un film d’auteur

Putain n’oublie pas que je suis petit comment je vais faire?

Leila m’a dit que c’était un cinéma pour cinéphile exigeant… Elle adore même sans sous-titres…

Oh là, je sens que je vais me faire ièch’ grave ! Mais qu’est-ce qui m’a pris de te demander une programmation sérieuse ! Je vais regretter 2018 où je pouvais crier au génie en invitant les comédiens de la Ch’tite Famille, des Tuche 3 et surtout d’Alad 2 (dont je maintiens que c’est un chef-d’œuvre). Bon, allez, passe-moi ta fiche et fais entrer la Binoche et le Macaigne…

Voilà, chère Juliette Binoche, cher Vincent Macaigne comment se prépare, en 2019, la Bande Originale dans l’absence d’enthousiasme, le mépris du cinéma de qualité, la haine de l’invité.

Bonne émission quand même.