Jean-Philippe Manœuvre a entendu comment l'émission du jour s'est préparée, et la rapporte aux invitées, Aïssa Maïga et Firmine Richard.

Hello the Bi. O ! Salut, mesdames ! Tu sais Nagui, vu la conversation que j’ai surprise entre Ji & Bi, notre rédac’ chef et toi pendant le before de l’émission, je vois pas comment je saurais pas pourquoi Aïssa Maïga et Firmine Richard se trouvent dans ce studio ! Little flash back : quand tu as demandé à Ji & Bi pourquoi Aïssa et Firmine venaient, il t’a répondu...

J& Bi : Pour un livre-manifeste, Maître, où seize comédiennes noires ou métisses témoignent des discriminations toujours à l’œuvre dans le cinéma, la télé et le théâtre français... où elles réclament une représentation plus juste de la société française...

Jean - Phi Manœuvre : Et là, Nagui, tu as craqué ! Total Crash !

Nagui : Ah nom d’une tiagouche (mi santiag, mi babouche), ferme-la, Ji & Bi : j’ai l’impression d’entendre Leïla Kaddour ! « Une représentation plus juste de la société française et patati et patata » ? Mais elle a toujours été juste, cette représentation !

Ji & Bi : Mais vous-même, ô Boss vénéré, en tant qu’originaire d’Egypte, vous devriez être sensible à ce point de vue ?

Nagui : Si t’avais pas le cerveau aussi coulant qu’un Coulommiers trop avancé, tellement j’ai dû te secouer la tête tu saurais que la France est la Terre promise des Égyptiens !

Ji &Bi : Oui, puissant pharaon des Ondes, il est vrai que vos origines exotiques ne vous ont pas empêché de devenir l’animateur préféré des français devant Michel Cymes, qui, lui, n’a rien d’exotique, mis à part les maladies parasitaires qu’il rapporte régulièrement de ses vacances sous les tropiques... Ceci dit...tout en étant exceptionnel, vous êtes une exception !

Nagui : Et Claude François, Richard Anthony, Georges Moustaki, Louis Chédid, Demis Roussos, Georges Guétary...tous nés en Egypte...ce sont des exceptions ?

Ji&Bi : Oui mais, ô Maestro Taratatesque, c’était des chanteurs, pas des comédiens, et y’a pas de femme dans votre liste ...

Nagui : Et Dalida, c’était pas une femme ?...

Ji & Bi : Oui, mais elle n’était pas noire, et pas actrice...

Nagui : Eh bien tu sauras que les femmes noires et actrices, je m’en tamponne comme de mon premier chasse-mouche. Mais bon l’émission va commencer, passe-moi tes fiches, et articule bien dans l’oreillette...

Jean-Philippe Manœuvre : Voilà, Aïssa Maïga et Firmine Richard, comment se prépare l’émission...Good luck !