Pour Jean-Roger Navarro, « Walter » doit son succès futur au talent d’Alban Ivanov et aux personnages qui composent sa bande de bras cassés non sans lui rappeler une certaine bande originale...

Ma parole d’honneur ! Et comment que Valtère, ça va être un succès qu’il sera énorme !

A cause de la réalisation qu’elle est impeccable, toute en clair zobscur, qu’il transforme un hypermarché, ce qu’il y a de plus banal au monde, en antichambre de l’enfer pour ces enfants de salauds, cette bande de zoubias que Valter, le Vigile, il va leur faire comprendre leur douleur…

Et bien sûr, y a les acteurs, qu’ils sont tous formidables ! la mort de mes os qu’est-ce qui sont bons ! Et là, je vous tire ma chéchia, à vous en particulier, m’sieur Ivanov : vous êtes essé-tionnel en Goran, le chef de ce ramassis de bras cassés, qu’ils sont tous plus maboules les unsse que les zotres…

Faut dire que pousser la cagade à ce point là, ça confine au génie… Et vous savez, en voyant Goran, qu’a plus confiance en sa bande de nullos, j’ai pas pu m’empêcher de penser à vous, Nagui… Ben oui, Nagui, si vous faites des questions qu’elles contiennent un tas de réponses tellement longues qu’à la fin, ni vous ni personne se souvient qu’est ce que c’était la question, c’est parce que vous non plus vous faisez pas confiance à votre bande, et encore moins à l’invité. Du coup l’invité, le temps qu’il se rende compte qu’il a pas pu dire grand chose, on arrive à midi et demi, l’affaire est dans le sac, et c’est l’heure de passer l’antenne à Plastic Bertrand…

Philippe Bertrand, Jean-Roger…

Tais-toi Morin, et ma parole, plutôt que de me la couper, va t’acheter des chemises…

Bon, ou c’est que c’est que j’en étais ? Ah oui, je voulais juste vous dire, m’sieur Ivanov, mon oncle, Roger Navarro, le grand Navarro, je peux vous dire qu’il aurait adoré Valter rien qu’à cause des objets que ce vigile, il se sert pour mater ces enfants de putain qui lui font la misère : lance à incendie, pomme de terre nouvelle et cetera… Tonton Roger, lui aussi pour interroger les suspects il se servait d’objets insolites, comme la tapette à Tata Rachel, et surtout le bottin de Bab el Oued…

Si j’avais le temps je vous ferais à vous une démonstration M’sieur Ivanov, mais je vois que Nagui, il bouille de poser encore ses questions avec des vrais morceaux de réponse dedans, alors je vous laisse.

Bonne émission !