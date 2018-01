Jean-Dominique Besnéhard, orthophoniste des stars et cousin de qui vous savez, raconte les coulisses de l'émission de ce jour aux invités de l'émission : Michèle Laroque et Françoise Fabian.

Nagui : Jean-Dominique Besnéhard, j’espère que vous savez pourquoi nous recevons Michèle Laroque et Françoise Fabian...

Jean-Dominique Besnéhard : Bonjour Nagui. Salut les loosers. Mes hommages, Mesdames. Mon cher Nagui, ce matin, quelle amusante confusion, quel savoureux quiproquo quand vous êtes arrivé dans l’open chpéche, le bureau de la Bande Originale, deux minutes avant l’émichion ...

- Ch’est quoi, aujourd’hui ? avez-vous demandé à Ji & Bi, notre rédac’ chef mal rasé...

- Ch’est « Brillantichime », Maître ! a répondu Ji & Bi...

- Je te demande pas ton avis sur mon enfanche, ma carrière et mes chauchures, je veux chavoir ce qui est programmé ! - « Brillantichime », je vous dis...

Il en fallut pas pluche pour que Ji & Bi se fasse tabacher tout en gémichant :

- Mais « Brillantichime », c’est le film réalisé par Michèle Laroque qui vient nous le présenter avec Franchoise Fabian...

- Mais fallait le dire tout de chuite, chalopard ! Pache-moi tes fiches ! Et churtout articule quand tu me chouffle tes questions dans l’oreillette...

Vous voyez chère Michèle, chère Franchoise, il se pache des choses originales dans chette bande... Dommage que cha choit pas à l’antenne...

Cechi dit, Nagui, en écoutant votre apologie aussi dithyrambique qu’improvijée de « Brillantichime » je me suis dit que non cheulement vous étiez l’animateur préféré des Franchais, mais auchi le prinche du chuperlatif élogieux, l’ ache des aches du mouillage de comprèche, le maestro de l’encensoir, l’Einstein de la caréche dans le chense du poil ! Ah pour tout cha, vous aussi, vous êtes Brillantichime !

Ah oui, juste une dernière réflexchion... D’habitude quand on rechoit des comédiennes, à la fin de l’émission, quand on en vient aux projets, celles qui font du cinéma, on leur demande si elles veulent faire du théâtre, celles qui font du théâtre, on leur demande si elles veulent faire du cinéma... A celles qui font les deux, on demande si elles ont envie de chanter ? A chelles qui ont réalisé un « court » on demande : Cha vous dirait de réaliser un long ?

Alors comme Michèle Laroque vient de faire un « long », je suggère à Leila de lui demander si elle a envie de faire un « court »... Ca serait une quechtion originale... Bonne Emichion quand même …: