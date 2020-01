Avec notre invité Yann Arthus Bertrand le Père Albert parle écologie et montée des températures.

Désolé Nangui, François François est en garde à vue pour vol et recel de thermomètres rectaux spécial réchauffement climatique, et c’est moi qui le remplace, ce dont je me réjouis puisque cela me permet de te féliciter Yan-ne Artus Bertrand pour cette initiative postero-photographico-artistico écologico–objectivo-développement durablo-goodplaneto-pédagogique.

Des posters dont mes jeunes en recherche ont d’ores et déjà tâpissé les cloisons de ma camionnette bâchée cuir clouté noir… ils ont tapissé partout avec d’autant plus d’enthousiasme que depuis longtemps déjà, je les initie moi aussi au développement durable. Ainsi comme sur le poster Good Planet numéro 13, qui incite à lutter contre la montée des températures, je donne l’exemple en évoluant en slip dans la sus-dite camionnette.

A propos de ce véhicule, pour préserver l’air de nos villes ainsi que le préconise le poster numéro 11, j’ai fait procéder à des aménagements sur ma camionnette-aumônerie. Elle se trouve désormais dotée d’une propulsion hybride : tantôt camionnette à essence, tantôt camionnette à pédales…

A ce propos alors que j’exposais à Dans-Niel Morin l’urgence des 17 objectifs exposés sur ces posters, il m’a répliqué… « Ces objectifs, j’en n’ai absolument rien à carrer, sauf le 6ème, si tu veux le savoir. « Eviter de gaspiller l’eau » . C’est ce que je fais : j’en bois jamais ! »

Voilà ce que m’a dit Dans-Niel.

Heureusement j’ai pu convaincre Leila Kâdour, qui maintes fois me confessa ses problèmes d’addiction à la Tequila –Poppers, de lever le pied quand elle est tentée de lever le coude. Et c’est très émue qu’elle m’a encore complimenté ce matin en me disant « Père Albert, vous êtes tellement plus passionnant et passionné que les laïus scolaires et pénibles de Matthieu Vidard dans La Terre au carré ». Et Nagui d’ajouter : « Le Vidard, crois moi il sera bientôt vidé ».

Voilà , cher Yan-ne : La Bande Originale, c’est beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup de haine. En quelque sorte, la France vue du Fiel ! Bonne émission !