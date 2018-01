Jean-Jean Pierre Coffe, cousin du regretté animateur culinaire de France Inter, propose aujourd'hui une recette peu commune à Isabelle Carré et Bruno Solo ainsi qu'aux auditeurs de France Inter.

Nagui : J’espère, Jean -Jean Pierre Coffe, que vous avez compris pourquoi nous recevons Bruno Solo et Isabelle Carré...

Jean-Jean Pierre Coffe : Mais enfin, mon cher Nagui, si mon regretté cousin Jean-Pierre était encore de ce monde, il vous aurait dit, je le cite...

Mais nom de Dieu, tous ces « Pourquoi - Pourquoi » c’est des questions que posent les gosses ! Vous avez quand même passé l’âge, Nagui. Faudrait voir à grandir un peu ou alors merde, si vous êtes infantile à ce point , faut vous faire suivre ! ( Vu le nombre de psys qui défilent dans cette émission, vous n’aurez pas de mal à trouver un thérapeute, surtout si vous le payez grassement ).

Voilà ce que vous aurait dit mon cousin, mon cher Nagui. Maintenant je peux vous dire que j’ai été bouleversé par la lecture de Baby, mais j’ai ma solution pour les couples stériles en mal de bébé ... Plutôt que d’acheter un nourrisson, avec tous les problèmes domestiques, éthiques et psychologiques que ça pose, adoptez plutôt un bébé phoque !

Ben oui ! Mais enfin, Nagui, qu’est-ce que c’est que cette sensiblerie ? Quand il s’agit de « Balance ton porc », vous trouvez ça très bien. Qu’on assimile ces pauvres cochons innocents à des gros dégueulasses, vous en tamponnez le coquillard ! Donc moi je dis, « adopte ton bébé phoque »...pour ça, il suffit d’une baignoire ou d’une piscine gonflable pour enfant remplie d’eau avec du gros sel ...

Par la suite, si jamais y’a un litige quant a l’ adoption, ou à l’ éducation du phoque , ou si on lui trouve un défaut, y’a un bon moyen de réconcilier tout le monde. Par exemple le bébé phoque de 7 heures. C’est simple, ça se prépare comme un agneau de 7 heures. Là encore pas de sensiblerie... Je vois pas en quoi un bébé phoque ça serait plus à plaindre qu’un agneau !

Je passe sur la préparation. Vous me dépouiller le phoque en tirant la peau comme on le fait d’un lapin... pensez à aspirer la glaire ( je vous ai déjà expliqué le truc ). Ben quoi ? Je vois pas en quoi un bébé phoque ça serait plus à plaindre qu’un petit lapin...

Dans le fond d'une cocotte tapissée de couenne ou de vers de vase déposez le bébé ; garnir avec des carottes, et des algues. Faites cuire au four 7 heures à 170°. Quand c’est cuit, servez la viande bien fondante à la cuillère. Mon truc pour un fondant parfait, c’est de cuire le phoque dans sa glaire. Voilà, bon appétit, bonne adoption et bonne émission !